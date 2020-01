Conferenza stampa Grande Fratello Vip 4, ecco tutto quello che ci hanno raccontato (Di martedì 7 gennaio 2020) La Conferenza stampa del GF Vip 4 si è tenuta oggi nella casa più spiata di Italia. Noi di Trash Italiano abbiamo fatto un salto lì e vi raccontiamo tutto quello che ci hanno detto i protagonisti di questa edizione. La prima parte della prima puntata andrà in onda domani sera, Mercoledì 8 Gennaio, in diretta su Canale 5, ma è previsto un doppio appuntamento settimanale almeno per tutto il mese di Gennaio, di Venerdì. Torna in auge la suite, ma anche due nuove aree “punitive”: il Privé (nel senso che sarà privo di qualsiasi cosa) e il Castigatoio. Diciannove concorrenti e quattro supereroi, ex partecipanti del Grande Fratello. Ad esordire il conduttore del GF Vip 4, Alfonso Signorini, che ha dichiarato: Sono il primo conduttore maschio del Grande Fratello e sono sicuro che in questa edizione voglio divertirmi. Sarà una conduzione dinamica, non presterò attenzione ... Leggi la notizia su trendit

