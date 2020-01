Comune Roma: rispetto ad altre sale costo matrimoni spiaggia -43% (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – In relazione a quanto pubblicato oggi dal quotidiano ‘Il Messaggero’, si precisa che non e’ previsto alcun rincaro per le celebrazioni di matrimonio civile sulla spiaggia degli sposi a Ostia. In realta’ viene assicurata una riduzione fino a -43% del costo praticato per analoga celebrazione presso le altre sale di Roma Capitale: Sala Rossa in Campidoglio, Vignola Mattei a Caracalla, Villa Lais al Municipio VII e Sala Azzurra a Ostia. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. L'articolo Comune Roma: rispetto ad altre sale costo matrimoni spiaggia -43% proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

