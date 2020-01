Come perdere peso velocemente e disintossicare l’organismo dopo le feste: la lista degli alimenti consigliati (Di martedì 7 gennaio 2020) Con i dolciumi della calza della Befana si conclude il tour de force enogastronomico delle feste che ha portato aumenti di peso fino a 2 chili per effetto del consumo di circa 15mila-20mila chilocalorie. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione dell’Epifania che ‘tutte le feste si porta via’ lasciando però a molti uno sgradito ricordo. La tradizione della calza appesa ha portato nelle case l’ultima razione di cioccolata, caramelle e carbone dolce che tentano grandi e piccini dopo che dalle tavole degli italiani sono già spariti 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di spumante, tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci per un valore complessivo vicino ai 5 miliardi di euro, solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno. L’effetto del ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

pisto_gol : Fabio Paratici è “molto contento”di aver speso 44 milioni per DKulusevski. Mai qualcuno che gli chieda come mai ha… - FBiasin : Gli #arbitri non vogliono perdere il loro potere, il sistema li accontenta, il #Var crepa. È singolare come ogni d… - QuValter : @ImJamesTheBond @a_meluzzi La gretina, non ha tempo da perdere con queste piccolezze, lei si occupa solo di problem… -