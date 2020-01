Come il sindaco di Riace Antonio Trifoli ha messo alla gogna Jasmine Cristallo (Di martedì 7 gennaio 2020) Antonio Trifoli è il sindaco di Riace, eletto con la Lega. Qualche tempo fa il tribunale di Locri aveva dichiarato decaduto Trifoli dal ruolo di sindaco decretandone l’ineleggibilità. Ma di recente Trifoli ha presentato ricorso contro la sentenza bloccando il provvedimento del tribunale in attesa di un nuovo pronunciamento e tornando quindi ad essere sindaco di Riace. Ma non è per questo che oggi parliamo di Antonio Trifoli. Ne parliamo perché qualche giorno fa, commentando su Facebook un articolo sulla manifestazione/flash mob delle Sardine a Riace in sostegno di Mimmo Lucano il sindaco avrebbe pubblicato il numero di telefono e l’indirizzo di Jasmine Cristallo. Il sindaco di Riace che pubblica indirizzo e numero di telefono della “Sardina” calabrese A denunciare l’episodio è stato il sito Ciavula.it che stamattina in un articolo di Giovanni Maiolo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

ignaziomarino : Dopo 6 anni, in un articolo del @fattoquotidiano sono scritte, per l’ennesima volta, gravi inesattezze riguardo la… - giorgio_gori : La lettura dell’articolo di @federicofubini, stamattina, m’ha fatto venire un nervoso, ma un nervoso... Io sono so… - peppe_sindaco : @Marco83608964 @mgmaglie @matteosalvinimi Caro Marco, mi dica cosa c’è di intelligente nel sostenere Trump è gli US… -