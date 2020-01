Clima, esperto CNR: il 2019 “chiude il decennio più caldo di sempre in Italia” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Con il secondo dicembre più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia (+1.9 gradi di anomalia rispetto alla media del periodo di riferimento 1981-2010) il 2019 chiude con un’anomalia di +0.96 gradi sopra media, risultando il quarto anno più caldo per il nostro Paese dal 1800 ad oggi, preceduto dal 2014 e 2015 (+1 grado sopra media) e dal 2018 (l’anno più caldo con un’anomalia di +1.17 gradi rispetto alla media del periodo di riferimento 1981-2010)“: lo afferma Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di Climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-Isac) di Bologna. “Con dicembre sono otto i mesi del 2019 che rientrano nella ‘top 10’ delle rispettive classifiche mensili – prosegue Brunetti – marzo (nono più caldo, +1.48 gradi), ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

