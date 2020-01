City of Crime chiude Manhattan e crea un buon poliziesco (Di martedì 7 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Kryz7mswDoA Niente fa più poliziesco di una caccia all’uomo a New York. Un dispiegamento delle forze di polizia tutto finalizzato a prendere due criminali e, all’interno di quel dispiegamento, diverse fazioni con diversi obiettivi sono l’ossatura di City Of Crime (titolo italiano, l’originale è 21 Bridges). Non è certo cinema d’autore ma un solido film di genere messo in mano ad un quasi-esordiente sul grande schermo che in realtà ha una grandissima esperienza di regia nelle serie tv, Brian Kirk. Nessuna prima donna, tutto incentrato sull’intreccio. Il cuore di City of Crime infatti sta nell’idea di chiudere Manhattan bloccando i 21 ponti che la collegano alla terraferma. È un presupposto al tempo stesso probabile (il provvedimento dura solo una notte) e di fantasia, che trasforma l’isola nel territorio di caccia della polizia nei confronti di due ... Leggi la notizia su wired

