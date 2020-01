Cittadino turco attacca gli agenti in Germania: ucciso dalla Polizia (Di martedì 7 gennaio 2020) Un Cittadino turco della cittadina di Gelsenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, ha aggredito gli agenti della Polizia in servizio. L’uomo, da quanto si apprende, avrebbe colpito le volanti parcheggiate davanti agli uffici con un bastone e poi si sarebbe scagliato contro due uomini delle forze armate. Secondo i poliziotti, però, non ci sono ancora le prove che possano ricondurre l’attacco alla matrice jihadista: il gesto potrebbe derivare da una malattia mentale del Cittadino. Tuttavia, gli agenti aggrediti hanno sparato all’uomo uccidendolo. Germania, attacca gli agenti di Polizia Un 37enne straniero avrebbe dato in escandescenze e si sarebbe scagliato contro gli agenti della Polizia in servizio a Gelsenkirchen, in Germania. L’attacco è avvenuto il 5 gennaio scorso e il Cittadino di origini turche è stato ucciso dagli agenti. Secondo ... Leggi la notizia su notizie

