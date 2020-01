Cimitero di Prima Porta, la denuncia di una cittadina: “17 giorni di attesa per cremare mia madre” (Di martedì 7 gennaio 2020) Una cittadina ha denunciato su Facebook che ha dovuto attendere diciassette giorni per la cremazione della madre morta Prima di Natale. Una procedura rimandata a "dopo le feste", intanto la famiglia della donna ha trascorso le festività in preda all'angoscia sapendo che la defunta era ancora dentro a una cella frigorifera. Leggi la notizia su roma.fanpage

petitpaul54 : @intuslegens Si faccia un giro nel cimitero usa ad Anzio e spero ripensi ciò che dice! Prima facciamo i coglioni po… - Omar75na : @GifGifuni @SarnaDario @sscnapoli Sono un abbonato e vi dico mamma mia che tristezza il San Paolo..... prima di and… - glowiis : la prima volta che ho provato qualcosa di lontanamente simile all'innamorarmi è stata in un cimitero durante un fun… -