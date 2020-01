“Ci sono domande?”. Emily Ratajkowski, la foto a 14 anni chiude la bocca agli haters (Di martedì 7 gennaio 2020) “Quando feci il mio primo servizio di moda avevo 14 anni, ero poco più di una bambina – diceva in un’intervista di qualche tempo fa Emily Ratajkowski – Si trattava di foto per una rivista per teenager. La notte prima non ho chiuso occhio, ero così agitata. Non avevo mai lavorato prima e non sapevo che cosa avrei fatto. Era un territorio sconosciuto e mi sentivo sopraffatta dalla responsabilità. Pensavo: “Sto facendo bene?”. Ho vissuto tutte le ansie da primo giorno di lavoro, insomma. Come capita a tutti, solo che io avevo 14 anni.” 14 anni che Emily Ratajkowski ha postato su Instagram. Una foto con lineamenti da ragazzina e un seno già prosperoso. «Volevo dimostrare che il mio corpo è naturale», ha scritto nella didascalia a corredo del post. “In questa foto era solo una bambina – continua il post – e avrei voluto che il mondo mi avesse incoraggiato ad ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

