Chiamatemi Anna 3: trama, cast e dove vedere la serie tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Chiamatemi Anna 3: trama, cast e dove vedere la serie tv Il 3 gennaio 2020 ha debuttato su Netflix la nuova stagione di una serie tv basata su un celebre romanzo: stiamo parlando di Chiamatemi Anna. Lo show si basa sul libro “Anna dai Capelli Rossi“, best-seller nato dalla penna della scrittrice canadese Lucy Maud Montgomery. La serie non è un contenuto originale Netflix, ma quest’ultimo si occupa della distribuzione in tutti i Paesi in cui è presente il servizio, a partire dall’estate 2018. La terza stagione conterà 10 episodi dalla durata di 45 minuti circa ciascuno. Per tutti i fan della saga sarà dunque possibile visionare gli episodi sulla piattaforma. Ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di iscriversi al catalogo per mezzo del mese di prova gratuita; per poter usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere ... Leggi la notizia su termometropolitico

