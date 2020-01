Chi, “Lapo Elkann fotografato in sedia a rotelle in montagna” (Di martedì 7 gennaio 2020) È il settimanale Chi a pubblicare in esclusiva le immagini di Lapo Elkann dopo l’incidente d’auto avvenuto in Israele il mese scorso. Lapo ha rischiato la vita. Ora il 42enne imprenditore è stato fotografato a St.Moritz su una sedia a rotelle con un collaboratore che lo spinge: il percorso di riabilitazione continua. “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato – aveva detto dopo l’incidente – Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma è un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita. Il motivo della mia vita oggi è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”. Visualizza ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

