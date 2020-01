Chi è Roberto Parli, l’imprenditore immobiliare marito di Adriana Volpe (Di martedì 7 gennaio 2020) Conduttrice per oltre 20 anni in Rai e concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe è sposata dal 2008 Roberto Parli. Lui è lontano dal mondo dello spettacolo e al suo fianco l’ex volto de I Fatti Vostri ha trovato una vita tranquilla, mai turbata dal gossip. La coppia ha una figlia di nome Gisele, nata nel 2011. Andiamo a conoscere meglio il marito della Volpe, che spesso pubblica foto della loro vita di coppia sui suoi social. Chi è Roberto Parli Classe 1973, Roberto Parli è un imprenditore svizzero, proveniente dal Canton Ticino, ma residente a Montecarlo. La sua attività imprenditoriale è di tipo immobiliare. È manager dell’agenzia RP & Blackmond, che offre servizi di consulenza immobiliare e opera in Europa, Stati Uniti e Dubai. Si tratta di un ambito decisamente facoltoso, case di lusso, attici e ville e Parli è uno degli ... Leggi la notizia su forzazzurri

