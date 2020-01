Checco Zalone, la stroncatura di La Russa: “Film noioso e buonista” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ignazio La Russa non ha gradito ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone. In un’intervista a ‘Radio Radio’ ha confessato di essersi annoiato vedendo il film. Dopo le critiche ricevute per il trailer in cui sembrava volesse fare emergere un contenuto sovranista per le persone di sinistra e un messaggio di denuncia al razzismo per quelli di … L'articolo Checco Zalone, la stroncatura di La Russa: “Film noioso e buonista” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

fattoquotidiano : Checco Zalone, La Russa: “Ha truffato con trailer sovranista ma suo film è una storiella noiosa. Boldrini ci metter… - davidefaraone : #ToloTolo dimostra quanto è “popolare” la solidarietà. Da un po’ è passato il convincimento che fosse diventata ro… - espressonline : #ToloTolo fa ridere meno fragorsamente degli altri film di Checco Zalone. Ma è anche assai più esigente -