Ces 2020, la action cam modulare che riprende a 360 gradi (Di martedì 7 gennaio 2020) (Foto: Insta360) Debutta ufficialmente al Ces 2020 la nuova Insta360 One R che si presenta come la action cam definitiva grazie alla sua natura universale e modulare. Il produttore cinese ha svelato i due modelli (Twin Edition e 1 inch edition) di videocamerina che sfruttano un sistema di lenti intercambiabili e una buona serie di accessori. La versione top di gamma è dotata di sensore ampio da un pollice, può catturare filmati 4k grandangolari e godere della collaborazione con Leica. Impermeabile (certificazione ipx8), controllabile con la voce e con stabilizzazione FlowState, One R di Insta360 può accogliere le mods ovvero lenti modulari per passare dai filmati tradizionali a quelli a 360 gradi. Ci sono anche mod per raddoppiare la batteria oppure attaccare la actioncam a un drone (che viene cancellato via software in ripresa) con la Insta360 One R Aerial Edition. Tre le soluzioni con ... Leggi la notizia su wired

beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - ZDNet : CES 2020: Intel previews Tiger Lake mobile processors and discrete GPU - AppleNews_it : RT @Vittorino1806: Oggi, al CES 2020 di Las Vegas, sono state presentate le nuove tecnologie Bluetooth LE Audio e Wi-Fi 6E che saranno inte… -