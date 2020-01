CES 2020, alla festa dell’elettronica c’è tanta auto. Ecco le novità – FOTO (Di martedì 7 gennaio 2020) L’auto del futuro, elettrica e a guida autonoma, sarà assimilabile a un elettrodomestico su ruote in grado, però, di comprendere stati d’animo e desideri del guidatore e reagire di conseguenza. Lo suggerisce il Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas – in programma dal 7 al 10 gennaio – la grande fiera dell’elettronica di consumo che è diventata, negli anni, un ambito palcoscenico per i fabbricanti di automobili. Al Ces la meccanica diventa quasi secondaria all’esperienza di utilizzo e, accanto a quelli tradizionali, spuntano nomi di aziende che mai prima d’ora s’erano cimentate con le quattro ruote. La ricetta tecnica rimane quella del sacro trittico dell’automotive prossimo venturo: alimentazione a batteria, autopilota e connettività di alto livello. Sono le fondamenta su cui di basano i cardini progettuali delle varie proposte, ovvero le possibilità di personalizzazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ZDNet : CES 2020: Intel previews Tiger Lake mobile processors and discrete GPU - GameIndustry_IT : CES 2020 - Sony pubblica i risultati di vendita di PlayStation 4 - zazoomnews : CES 2020: Intel Dell e Lenovo hanno mostrato notebook innovativi con display doppio o pieghevole - #2020: #Intel… -