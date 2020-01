CES 2020 a Las Vegas: tv senza cornici, auto volanti e orti per cucina (Di martedì 7 gennaio 2020) Tecnologia, modernità, avanguardia si fondono in un trinomio sinonimo di lusso e innovazione. Dal 7 al 10 gennaio si tiene l’edizione del CES 2020 di Las Vegas, la fiera del futuro che sfoggia i più prestigiosi prodotti delle più importanti aziende mondiali. CES 2020 di Las Vegas Certe idee prenderanno vita tra pochi anni, per altri prodotti serviranno almeno altri 10 anni: il Consumer Electronics Show non è più solo una fiera dell’elettronica di consumo. Ora si tratta di un hub globale dell’innovazione, dove in pochi giorni vengono presentate le idee più visionarie e futuristiche. Nella nuova edizione, dal 7 al 10 gennaio 2020, sono protagonisti i trend più gettonati degli ultimi anni. Tra questi, intelligenza artificiale, 5G, assistenti digitali, guida autonoma, elettrificazione dei mezzi di trasporto, smart home, tv ad altissima definizione. Non mancano neppure le idee più ... Leggi la notizia su notizie

