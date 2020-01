Centrale del Latte di Salerno, dopo 90 anni cambia la proprietà (Di martedì 7 gennaio 2020) dopo 90 anni di vita scompare ufficialmente la società Centrale del Latte di Salerno, che viene fusa con la Newlat Food, che ha sede legale a Reggio Emilia. Come riporta lacittàdiSalerno.it, la società è subentrata a quella campana dal primo gennaio, “in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla società incorporata”. La Centrale del Latte però continuerà a mantenere, a tutti gli effetti, la sua autonomia e il suo organico. A dirlo è il presidente del gruppo Newlat, Angelo Mastrolia: “La Centrale del Latte – sottolinea – rimane una divisione a se stante, che avrà una sua direzione. È solo, in pratica, una questione di semplificare i processi amministrativi”. L'articolo Centrale del Latte di Salerno, dopo 90 anni cambia la proprietà proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

