C'è Posta per Te ritorna l'11 gennaio: gli ospiti della prima puntata (Di martedì 7 gennaio 2020) Sabato 11 gennaio ritornerà su Canale 5 C'è Posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quest'anno, saranno tantissimi gli ospiti a prendere parte allo show e nella prima puntata troveremo due volti amatissimi: Johnny Deep e Can Yaman. Johnny Deep e Can Yaman nella prima puntata di C'è Posta per te Tutto è ormai pronto per il ritorno di C'è Posta per te, il programma punta di diamante di Mediaset che è foriero sempre di ascolti da capogiro per il sabato sera dell'ammiraglia. Anche per questa edizione, Maria De Filippi è pronta a calare degli assi da novanta. La conduttrice ospiterà, di volta in volta, personaggi pubblici importantissimi e amatissimi. Quindi, tra storie di amori traditi, riconciliazioni, persone che si rincontrano dopo una vita, la conduttrice accoglierà delle vere e proprie stelle. Anche per quest'anno, sono previsti nel salotto ...

