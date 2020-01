Cartaginese: senza termovalizzatore quartieri Roma sporchi (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “Le feste sono terminate, ma nella Capitale d’Italia tutti sono tornati al lavoro e nelle scuole con i problemi di sempre. I sacchetti invadono i marciapiedi, episodi di cassonetti bruciati con le autovetture parcheggiate ai lati danneggiate e molto altro per una citta’ purtroppo sempre piu’ sporca. A fare da cornice a questo triste scenario la votazione con la quale, lo scorso 10 dicembre, l’Assemblea capitolina ha ribadito il no al termovalorizzatore con una mozione d’indirizzo che chiedeva alla Giunta di scongiurare la realizzazione di un impianto di questo genere. “senza termovalorizzatore i Romani seguiteranno a spendere per portare i rifiuti negli altri impianti fuori citta’, continuando inoltre ad assistere al pessimo spettacolo di una Roma sporca in ogni quartiere: oltre al danno la beffa considerando che la Tari ... Leggi la notizia su romadailynews

