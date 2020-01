Carlotta Maggiorana Instagram, foto in lingerie da capogiro: «Che curve, bellissima!» (Di martedì 7 gennaio 2020) Quest’anno il Grande Fratello Vip può vantare con un cast fuori dall’ordinario, infatti tra i protagonisti c’è anche Carlotta Maggiorana. Stiamo parlando proprio di Miss Italia 2018 e forse la reginetta più fuori dal coro che abbia mai vinto la corona. Infatti prima di vincere l’importante concorso aveva fatto molto discutere alcune foto erotiche che erano state pubblicate nel web. Nonostante questo la sua partecipazione è stata confermata e non solo, ha vinto! Tra poco entrerà insieme agli ospiti nella casa del Grande Fratello Vip e siamo sicuri che aggiungerà un po’ di pepe a tutta la trasmissione, proprio come fa con il suo profilo Instagram. Carlotta Maggiorana e Instagram Sono rimaste meno di 24 ore prima che Carlotta dovrà mettere in pausa i social per dedicarsi completamente alla trasmissione, così la modella ha approfittato di queste giornate per ... Leggi la notizia su urbanpost

lanuovariviera : Grande Fratello Vip, nel cast anche Carlotta Maggiorana - gobbo_alessio : @trash_italiano Carlotta Maggiorana vincintrice assoluta - rocioyconrado : RT @telegnocca: una sensualissima Carlotta Maggiorana ?????????? -