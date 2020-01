Capuano: “Napoli progetto tecnico costruito male in estate” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Capuano: Il Napoli è un progetto tecnico costruito male in estate e porta anche la firma di Ancelotti In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Sole24Ore per parlare del Napoli e del progetto tecnico del club azzurro costruito male. Queste le sue parole: “Lobotka se arriva non ha la bacchetta magica, come non l’aveva Gattuso e ancor meno Ibrahimovic. Il Napoli è un progetto tecnico costruito male in estate e porta anche la firma di Ancelotti e da qui in poi penso che Gattuso possa mettere una pezza per risalire un po’, ma è difficile. Lobotka serve al Napoli, si è visto nella prestazione di ieri. Inter può spodestare la Juventus? La Juventus è ancora ampiamente superiore all’inter, per percorso, profondità di rosa, che l’Inter sta costruendo adesso e credo che ... Leggi la notizia su forzazzurri

