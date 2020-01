Canon ha presentato la nuova “ammiraglia” EOS-1D X Mark III (Di martedì 7 gennaio 2020) Solida al tocco, di dimensioni generose e in fin dei conti neanche troppo pesante (specie considerando l’enorme quantità di tecnologia e funzionalità che ha da offrire), la nuova EOS-1D X Mark III presentata oggi non è solo il meglio di ciò che il colosso Canon ha da offrire nel campo della fotografia, ma anche il simbolo di una convergenza tecnologica. Lo strumento professionale top di gamma in cui trovano sintesi equilibrata le caratteristiche migliori dei sistemi DSLR e mirrorless, riassumendo la precisione e affidabilità del primo con la flessibilità e le innovazioni portate in dote dal secondo. Negli ormai consueti 4 anni di gestazione che separano il lancio di una nuova EOS-1D da quello del modello precedente, gli ingegneri Canon hanno rivisto profondamente la loro fotocamera di punta con oltre 100 migliorie pensate per agevolare il lavoro soprattutto di chi fa fotografia ... Leggi la notizia su wired

