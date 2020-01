Campania, 5 milioni per creare o riqualificare i nidi aziendali: bando da 5 mln (Di martedì 7 gennaio 2020) Cinque milioni di euro per finanziare la creazione e l’ammodernamento di nidi o micronidi in aziende o reti di imprese. Sono le risorse stanziate dalla Regione Campania che ha pubblicato sul Burc l’avviso pubblico dedicato a nidi e micronidi. “La Regione Campania vuole dedicare idealmente il 2020 a tutte le donne – ha detto l’assessore alle Pari Opportunità Chiara Marciani -. Questo avviso vuole sostenere ulteriormente le donne: permetterà il funzionamento di una serie di strutture volte a conciliare al meglio la vita familiare con la vita lavorativa di tante mamme. I primi mille giorni di vita sono fondamentali per lo sviluppo cognitivo ed affettivo dei bambini e delle bambine; avere pertanto luoghi di lavoro che possano tutelare e sostenere le mamme nel loro rientro al lavoro dopo la maternità, che possano garantire allo stesso tempo un adeguato benessere ... Leggi la notizia su ildenaro

