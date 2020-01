Cambiamenti climatici: la Svezia stanzia 100 milioni di corone per gli agricoltori (Di martedì 7 gennaio 2020) La Svezia stanzia 100 milioni di corone (circa 12 milioni di dollari) per aiutare i contadini delle aree rurali ad adattarsi al cambiamento climatico e per contribuire alla riduzione di gas serra nei Paesi in via di sviluppo. Il contributo del governo svedese sostiene l’impegno dell’Ifad, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, a investire entro il 2021 almeno 890 milioni di dollari in attività volte ad affrontare il cambiamento climatico. L’impegno comprende il miglioramento delle capacità di resilienza di 24 milioni di persone agli effetti del cambiamento climatico, nonché l’assistenza ai Paesi beneficiari a raggiungere gli obiettivi dei contributi promessi stabiliti a livello nazionale dagli accordi di Parigi. “Gli effetti del cambiamento climatico colpiscono maggiormente le persone più povere e più vulnerabili – spiega Peter Eriksson, il ministro svedese ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

