Calendario Serie A calcio, orari e programma della prossima giornata (11-13 gennaio). Il palinsesto tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Si chiude il girone d’andata della Serie A 2019-2020. Nel prossimo fine settimana, infatti, andranno in scena i match dell’ultimo turno in programma, per la 19esima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Non sarà un weekend di poco conto, dato che le sfide saranno davvero interessanti. Si inizierà sabato 11 gennaio alle ore 15.00 con il primo anticipo, un Cagliari-Milan davvero intrigante con Zlatan Ibrahimovic che sfida Radja Nainggolan. Alle ore 18.00 toccherà a Lazio-Napoli per una sfida che garantirà gol e spettacolo, quindi alle ore 20.45 si chiuderà con un Inter-Atalanta di altissima classifica. La domenica inizierà con il match delle ore 12.30 che questa volta opporrà Udinese e Sassuolo. Alle ore 15.00 vedremo in campo Fiorentina-SPAL, Sampdoria-Brescia e Torino-Bologna, quindi alle ore 18.00 vedremo l’Hellas Verona ospitare il Genoa in una sfida ... Leggi la notizia su oasport

