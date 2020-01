Calendario scolastico 2020/2021: tutti i ponti e le festività (Di martedì 7 gennaio 2020) Archiviate le vacanze di Natale appena trascorse, gli studenti italiani già programmano le prossime feste tra i banchi: ecco il Calendario 2020/2021 con tutti i ponti e le festività, dal Carnevale a Pasqua, dal 25 aprile alla Festa delle Repubblica. Leggi la notizia su fanpage

StefCalab : RT @SeaMaryStar: Stavo guardando per curiosità il calendario scolastico di Diego sul sito dell'istituto di appartenenza, guardavo le prossi… - scenfaroc : RT @SeaMaryStar: Stavo guardando per curiosità il calendario scolastico di Diego sul sito dell'istituto di appartenenza, guardavo le prossi… - dav1d3ang3l1 : RT @SeaMaryStar: Stavo guardando per curiosità il calendario scolastico di Diego sul sito dell'istituto di appartenenza, guardavo le prossi… -