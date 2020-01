Calciomercato Torino, domani incontro con la Spal: i nomi sul piatto (Di martedì 7 gennaio 2020) Asse di Calciomercato fra Torino e Spal: domani faccia a faccia tra le due società per parlare dei possibili trasferimenti La Spal ha bisogno di un difensore centrale per rafforzare la retroguardia. Come si apprende da gianlucadimarzio.com, domani i ferraresi incontreranno i rappresentanti del Torino per trovare un accordo sul trasferimento di Kevin Bonifazi in biancoazzurro. I ferraresi hanno intenzione di proporre un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro circa per il centrale. Il Torino ha anche chiesto informazioni su Jasmin Kurtic, vecchia conoscenza dei granata, proponendo anche alla Spal Meitè. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

