Calciomercato Spal | si complica Pinamonti | virata su Sanabria

Scendono le quotazioni di Pinamonti in casa Spal: il nuovo obiettivo di Calciomercato ora è Sanabria, attaccante del Genoa La Spal di Semplici cambia a sorpresa il proprio obiettivo di Calciomercato per rinforzare l'attacco. A causa di alcune complicazioni nella trattativa con Genoa e Inter per Pinamonti, i ferraresi hanno deciso di virare su Sanabria. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, la società emiliana avrebbe già dato il via ai primi colloqui con il Grifone per discutere del passaggio di proprietà dell'attaccante.

