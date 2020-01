Calciomercato Napoli, Lobotka rifiuta il West Ham: le ultime (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Lobotka rifiuta il West Ham: le ultime Stanislav Lobotka vuole a tutti costi il Napoli. Tanto, da rifiutare un’offerta davvero molto allettante dalla Premier League. Lo rivela Tuttosport nella sua edizione odierna, spiegando come abbia rifiutato un’offerta interessante da parte del West Ham. La società inglese ha tentato il sorpasso offrendo 22 milioni al Celta Vigo, dunque più di quanto proposto dal Napoli, ma ogni tentativo è stato vano dato che lo slovacco ha detto “no” volendo solo la squadra azzurra. Il quotidiano fa sapere poi che oggi potrebbero esserci novità sostanziali per il suo futuro. L’affare Lobotka potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultime sulla trattativa per #Amrabat ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa -