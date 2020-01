Calciomercato Napoli, Kumbulla rifiuta gli azzurri: Juventus, Inter e Roma alla finestra (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Kumbulla rifiuta gli azzurri: Juventus, Inter e Roma alla finestra Come vi abbiamo raccontato stamattina, l’dea del Napoli è quella di Intervenire sul mercato anche per quanto riguarda la difesa. L’idea principale porta al nome di Kumbulla, centrale difensivo del Verona. Gli scaligeri, soprattutto in caso di una buona offerta, non sembrano troppo restii ad una cessione anche se si tratta del mercato di gennaio. Gli agenti del calciatore albanese hanno fatto però capire di non essere convinti, e secondo Radio Punto Nuovo pare abbiano addirittura rifiutato. Juventus, Inter e Roma hanno nel mirino il calciatore ed anche per questo motivo il ragazzo vuole aspettare PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultime sulla trattativa per #Amrabat ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa -