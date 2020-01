Calciomercato Napoli, Kumbulla a gennaio: la situazione (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Kumbulla a gennaio: la situazione Il Napoli fa acqua da tutte le parti e urge assolutamente intervenire. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino la dirigenza azzurra potrebbe infatti decidere di muoversi immediatamente per quanto riguarda la zona difensiva della propria rosa. Il Napoli sta parlando da qualche settimane con la dirigenza del Verona per alcuni talenti, Amrabat, Rrhamani e Kumbulla. Proprio quest’ultimo, potrebbe essere un colpo anticipato di gennaio. Ai partenopei un centrale serve, visti i continui acciacchi di Maksimovic, la condizione pessima di Koulibaly e l’inesperienza di Luperto. Naturalmente perdere un giocatore così importante nel bel mezzo del campionato non è un’idea fantastica, ma l’Hellas non sta messo tanto male e potrebbe permettersi una cessione del genere, soprattutto se ben pagata PER ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Lobotka, testa solo al #Napoli: out per Celta Vigo-Osasuna, nemmeno in panchina - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultimissime sulla trattativa #Lobotka -