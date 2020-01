Calciomercato Lecce: Saponara si avvicina. Nel mirino anche Ionita (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Lecce: Saponara è sempre più vicino al club salentino. I giallorossi puntano anche a Ionita del Cagliari Il Lecce sta cercando di lavorare bene sul mercato per rinforzare la squadra e tentare di salvarsi senza particolari patemi d’animo. I salentini sono interessati soprattutto a Riccardo Saponara. Come riportato da Alfredopedulla.com, Genoa e Lecce sarebbero a chiudere l’affare. I salentini puntano anche ad altri rinforzi, soprattutto Ionita del Cagliari, mentre oramai sembra in dirittura d’arrivo l’acquisto di Alessandro Deiola, sempre di proprietà dei sardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Leccezionaleit : CALCIOMERCATO LECCE/ Dumancic ceduto in Serie C - IsaaakCAErvello : @LecceCalcio Fortissimo e cattivo al punto giusto! La GARRA !! Adrenalina e cattiveria agonistica. Mi Piace!! #Donsah #Lecce #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: Riuscirà l'#Empoli a spuntarla per #Lamantia? Sulla punta del #Lecce anche #Frosinone e #Benevento. -