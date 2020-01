Calciomercato – L’Atalanta cerca un difensore, rivoluzione al Genoa: Zaza si accasa, le trattative in Serie B (Di martedì 7 gennaio 2020) Si è conclusa la diciottesima giornata di Serie A. Inter e Juventus continuano a viaggiare a braccetto in testa, la Lazio insegue e ha una partita da recuperare. Continua la crisi per Milan e Napoli. Nel frattempo le squadre si muovono sul fronte Calciomercato. Tante notizie per la Serie A e la Serie B. Atalanta – L’Atalanta è alla ricerca di un difensore. Il nuovo centrale prenderà il posto del partente Kjaer. Si valutano i nomi di Simakan dello Strasburgo, classe 2000 che piace molto, ma ha una valutazione elevata. Si ragiona anche su Filip Benkovic del Leicester, classe 97, croato. Le piste italiane portano a Bonifazi, del Torino (richiesto anche da Spal e Parma) e Caldara dal Milan (per lui sarebbe un ritorno). Brescia – Definito l’arrivo di Simon Skrabb, centrocampista finlandese classe ’95 che giocava nel Norrkoping, in Svezia. Trequartista che può giocare ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

MarcoBovicelli : #Juventus, vicinissimo #Kulusevski: accordo in dirittura con l’#Atalanta (35 mln di base fissa più bonus a superare… - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Pisa, rinforzo per l'attacco: Vido in arrivo ? - PagineRomaniste : L'arrivo di #Ibañez è collegato all'uscita di #Jesus, sul quale si è inserita la #Fiorentina. L'#ASRoma chiede 7/8… -