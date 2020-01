Calciomercato Juventus, Emre Can resta: doppia cessione da 35-40 milioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Fabio Paratici ha rivelato che il mercato in entrata da parte della Juventus si chiuderà senza nessuna operazione in entrata. Emre Can sarà confermato in bianconero fino alla fine della stagione. Nessuna cessione per il centrocampista tedesco, complica il ko di Khedira, il quale tornerà in campo solamente in vista del prossimo marzo. La Juventus, dal canto suo, potrebbe decidere di cedere Rugani ed incassare circa 25 milioni di euro. Forte l’interesse del Leicester, pronto all’assalto concreto sul centrale difensivo. Calciomercato Juventus, via Rugani e De Sciglio: i dettagli La cessione di Rugani potrebbe fruttare circa 25 milioni alle casse bianconere. Il giocatore non sarà inserito nella lista Champions League in vista della seconda parte di stagione, posto pronto ad esser occupato dal ritorno di Giorgio Chiellini. Leggi anche:Calciomercato ... Leggi la notizia su juvedipendenza

