Calciomercato, asse Napoli-Verona: un altro ritorno al Milan, acquisto in prospettiva per la Juventus (Di martedì 7 gennaio 2020) Altra giornata intensa di Calciomercato. Tanti affari in dirittura d’arrivo, tante idee nate in queste ore. Le ultime notizie da Serie A, Serie B, Serie C ed estero. Milan – Clamorosa indiscrezione direttamente dalla voce di Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero. In caso di partenza di Piatek il Milan andrebbe su Petagna per dare un’alternativa a Ibrahimovic. Si lavora anche in uscita. Ricardo Rodriguez ad un passo dal Fenerbahce per 10 milioni. asse Napoli-Verona – Il Napoli lavora per tre giocatori del Verona, sorpresa positiva di questa prima parte di stagione. Promessi sposi azzurri Rrahmani e Amrabat per una cifra vicina ai 35 milioni. Affare che si chiuderà a giugno. Si prova invece a portare subito in Campania Kumbulla. Sampdoria – Tre club di Premier League sono piombati su Colley. Nel dettaglio si tratta di Southampton, West ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

