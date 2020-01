Calcio Napoli, alt all’intervista di Insigne. Raisport protesta: Pretendiamo le scuse (Di martedì 7 gennaio 2020) “Quello che è successo lunedì 6 gennaio durante la diretta di Novantesimo minuto è inaccettabile. Nel pieno rispetto delle regole e dei diritti sportivi acquisiti dalla Rai, il giornalista Thomas Villa stava intervistando il calciatore Lorenzo Insigne nel pre-partita di Napoli-Inter ed è stato indebitamente e bruscamente interrotto da un esponente della Società Sportiva Calcio Napoli”. È quanto si legge in una nota congiunta del Cdr e del Fiduciario di Milano di Raisport. “Questo intervento senza precedenti, nel mezzo di una diretta – si legge ancora nella nota – ha creato forte imbarazzo e ha causato un grave danno in termini di immagine alla Rai, ostacolando il regolare svolgimento della trasmissione di Raisport in onda su Rai2. Chiediamo, pertanto, una spiegazione di quanto accaduto e le immediate scuse da parte della società, augurandoci che un episodio ... Leggi la notizia su ildenaro

mirkocalemme : Il #SanPaolo è famoso nel mondo per il suo tifo e se nel calcio il fattore campo è sempre esistito ci sarà un motiv… - SkySport : ???? Serie ?? – 18^ Giornata ?? #Napoli ?? #Inter 1-3 ? #Lukaku (14’) ? #Lukaku (33’) ? #Milik (39’) ? #LautaroMartinez… - Gazzetta_it : #Inter, c'è la LuLa nella calza: vittoria a #Napoli dopo oltre 22 anni e #Juve ripresa #NapoliInter -