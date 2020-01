Cagliari, saluta Pinna. Il terzino pronto a trasferirsi all’Empoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Cagliari, saluta il terzino Simone Pinna. Il giocatore promesso sposo dell’Empoli: stasera in Toscana per visite e firma sul contratto Si muove il mercato del Cagliari in uscita. Simone Pinna è pronto a trasferirsi all’Empoli e iniziare ufficialmente la sua avventura in Serie B. Il terzino destro si trasferirà in Toscana per sei mesi con il riscatto fissato a 2 milioni e contro riscatto a 3. Come fatto sapere da Gianluca Di Marzio, il giocatore sarà stasera in città per sostenere le visite mediche e poi apporre la propria firma sul contratto. Nella giornata di domani svolgerà il primo allenamento con la nuova squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

