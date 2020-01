Cagliari, Ceppitelli: «Mi sarebbe piaciuto marcare Ibrahimovic» (Di martedì 7 gennaio 2020) Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, parla della stagione dei rossoblu: il difensore è fermo da tempo per infortunio Luca Ceppitelli ha parlato a margine dell’evento Pitti Uomo: ecco le sue parole sulla stagione del Cagliari. Ceppitelli – «Ibrahimovic? Mi sarebbe piaciuto marcarlo, perché è un attaccante forte e ti dà tanti stimoli. A parte Ibra però il Milan è una squadra importante che vuole risollevarsi. Europa? Ci siamo, siamo vicini, è giusto provare a conseguire l’obiettivo. Non siamo partiti con questo intento fin dall’inizio, ma è giusto mantenere il ritmo e continuare a fare quello che stiamo facendo, confermandolo anche nel girone di ritorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

