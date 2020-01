“Cactus e altre piante succulente dal mondo”: 9 gennaio Ciclo di Lezioni Aperte al corso di Biologia Vegetale (Di martedì 7 gennaio 2020) Nell’ambito del Ciclo di Lezioni Aperte programmate a conclusione del corso di Biologia Vegetale per i Corsi di Studio (CdS) triennali in Scienze Forestali e Ambientali, Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Alimentari, si terrà Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso l’Aula A del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il secondo incontro dal titolo “Cactus e altre piante succulente dal mondo”. Il relatore sarà il Prof. Carmelo Maria Musarella, docente di Biologia Vegetale per i tre CdS. Introduce Prof. Giovanni Spampinato. Ai partecipanti verrà rilasciato (a richiesta) un attestato utile per l’eventuale acquisizione di CFU, salvo riconoscimento da parte delle strutture didattiche competenti.L'articolo “Cactus e altre piante succulente dal mondo”: 9 gennaio Ciclo di Lezioni Aperte al ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

