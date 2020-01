Brescia Lazio: come Correa ha fatto la mezzala (Di martedì 7 gennaio 2020) A causa delle molte assenze, Correa ha agito da mezzala in Brescia-Lazio. L’argentino si è adattato bene alla posizione Complici le assenze di Leiva e Luis Alberto, Inzaghi in Brescia-Lazio ha schierato Correa mezzala. Ci si poteva aspettare un costante abbassamento di Milinkovic-Savic per consentire all’argentino di giocare più alto. Invece, come si vede nella slide sopra, Correa si abbassava con costanza. Logicamente, senza Luis Alberto era più difficile risalire palla a terra. Poi, con la superiorità numerica, Correa ha giocato più vicino alle punte. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

