Brad Pitt dedica il Golden Globe a Leonardo DiCaprio. E Jennifer Aniston… (Di martedì 7 gennaio 2020) Brad Pitt è salito sul palco dei Golden Globe 2020 e si è portato a casa il premio come miglior attore non protagonista per il film di Quentin Tarantino "C'era una volta a…Hollywood". Il film, inoltre, è risultato essere il miglior film nella categoria musical o commedia che ha fruttato anche il premio per la migliore sceneggiatura a Quentin Tarantino. Il film l'ha girato assieme a Leonardo DiCaprio, dove nel film interpreta la sua controfigura e galoppino. La dedica che Brad Pitt ha fatto a Leonardo DiCaprio non è stata solo commovente, ma anche divertente. L'attore ha infatti detto: Devo ringraziare il mio partner in crime, Leonardo. Prima di The Revenant ho sempre visto le sue co-star ringraziarlo dal palco e ora so perché. Lui è una star, è un gentleman … Non sarei qui senza di te e ti ringrazio ancora. E io avrei decisamente diviso ...

