Boxe, i convocati dell’Italia per il training camp di Colorado Springs. Ci sono Mouhiidine e Clemente Russo (Di martedì 7 gennaio 2020) sono stati diramati poco fa i convocati dell’Italia per un training camp che, da domani al 17 gennaio, si terrà a Colorado Springs, negli Stati Uniti. Si tratta di un periodo di preparazione volto a portare i pugili interessati nelle migliori condizioni al torneo internazionale Strandja, in Bulgaria, dal 19 al 26 gennaio. Questi i nomi dei chiamati: 52 Kg: Manuel Cappai 57 Kg: Francesco Maietta 63 Kg: Paolo Di Lernia 69 Kg: Vincenzo Mangiacapre 75 Kg: Salvatore Cavallaro 81 Kg: Simone Fiori 91 Kg: Aziz Abbes Mouhiidine +91 Kg: Clemente Russo Riconfermata, dunque, la fiducia a Clemente Russo, che viene da un periodo non semplice di una carriera che lui vuole in tutti i modi chiudere con un qualche acuto, ancor meglio se si tratta di quello più alto possibile per il pugilato. C’è anche Aziz Abbes Mouhiidine, che della Boxe italiana è il futuro. Nel complesso, è confermato ... Leggi la notizia su oasport

