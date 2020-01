Boxe: Daniele Scardina verso la difesa del titolo Internazionale IBF dei supermedi a Milano contro Francillette. Ricco programma di contorno (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 28 febbraio sarà un giorno importante per Daniele Scardina: “King Toretto”, infatti, difenderà all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano il titolo Internazionale IBF dei pesi supermedi, e lo farà contro il francese Andrew Francillette in una sfida che promette scintille, anche grazie al record dei due pugili: 18-0 con 14 KO per l’italiano, 21-2-1 per il transalpino. Sarà un combattimento di primissimo livello, corredato inoltre da un programma che si prospetta di elevata levatura. Nel sottoclou, infatti, il rumeno Maxim Prodan, nato in Ucraina, rumeno per nazionalità ma residente a Milano, sfiderà Michele Esposito per la corona Internazionale IBF dei pesi medi, mentre a Carmine Tommasone toccherà in sorte Francesco Grandelli in un derby tricolore che deve portare al titolo IBF dei pesi piuma un detentore che al momento non ha, poiché è rimasto vacante. Il ... Leggi la notizia su oasport

