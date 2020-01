BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari prova a tenere quota 23 500 | 7 gennaio 2020

Famiglia italiana trova una BORSA con 95 mila euro e la restituisce al proprietario : E’ una storia di Natale quella accaduta al Nemastè Bio Caffè di Latina, situato in via Sant’Agostino, di fronte al liceo Grassi. Ieri mattina, mettendo a posto, le ragazze che lavorano nel locale hanno trovato una particolare borsa in pelle con delle chiusure realizzate con foglie di metallo dimenticata sul tavolo. Come accade sempre in questi casi, è stata aperta per cercare i documenti utili ad avere informazioni per tentare di ...