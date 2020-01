Bordoni: c’è rischio di passare da emergenza igienica a sanitaria (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “Ama sotto la guida della Raggi dimentica Roma a Natale e lascia la Citta’ in cumulo di rifiuti, se continua questa emergenza non ci sara’ modo per affrontare il nuovo anno. La prospettiva dell’amministratore delegato Zaghis di un nuovo termovalorizzatore smentita poi dalla turbolenta maggioranza 5 stelle non e’ affatto rassicurante”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni. “A che punto e’ la raccolta differenziata? La sindaca che intende fare? Siamo all’ennesima giornata senza raccolta, con i rifiuti che sommergono la citta’. I cassonetti pieni sono l’immagine piu’ fotografata e postata della citta’ eterna ma al degrado e al disagio si aggiunge anche il rischio di passare da un’emergenza igienica a quella sanitaria. Serve immediatamente una verifica ... Leggi la notizia su romadailynews

