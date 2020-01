Bologna, la scambia per prostituta e la violenta: maliano in carcere (Di martedì 7 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha spogliato per strada la 24enne iniziando a metterle le mani addosso prima di essere fermato dall'intervento di alcuni passanti: 10 giorni di prognosi per un agente fuori servizio aggredito dal pregiudicato maniaco Ha molestato pesantemente una donna, l'ha aggredita tentando di spogliarla in mezzo ad una strada di Bologna e, non pago, si è scagliato con violenza contro alcuni passanti che erano intervenuti in soccorso della vittima, tra i quali anche un agente di polizia fuori servizio. Protagonista in negativo della vicenda è un pluripregiudicato maliano di 23 anni, ora detenuto dietro le sbarre del carcere della Dozza di Bologna, dove si trova in attesa di udienza di convalida. Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati durante la serata dello scorso venerdì 3 gennaio in zona Corticella. Per la precisione, sono da poco ... Leggi la notizia su ilgiornale

Signorasinasce : @lauraboldrini Bologna, tenta di violentare donna: maliano arrestato dai carabinieri - - zazoomnews : Aggressione a Bologna: 23enne scambia passante per prostituta - #Aggressione #Bologna: #23enne - zazoomblog : Aggressione a Bologna: 23enne scambia passante per prostituta - #Aggressione #Bologna: #23enne -