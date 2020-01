Bologna, carabiniere ferito grave durante un volo con il paracadute: è il maresciallo “eroe” dell’esplosione sulla A14 dell’agosto 2018 (Di martedì 7 gennaio 2020) Il lancio con il paracadute, una manovra forse sbagliata in fase di atterraggio e poi la corsa in ospedale. Protagonista delle vicenda è il maresciallo maggiore dei carabinieri Massimo Piras di 49 anni, padre di due bimbi, ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione al Maggiore di Bologna a causa delle ferite riportate durante lo “schianto” al suolo all’aviosuperficie di Molinella, nel Bolognese, il giorno dell’Epifania. Non sarebbe in pericolo di vita. I l militare, comandante del nucleo Radiomobile di Borgo Panigale, è medaglia d’oro al valore civile: fu infatti tra i primi a prestare soccorso ai feriti dopo l’esplosione di un’autocisterna il 6 agosto 2018 sul raccordo A1-A14 di Bologna, nella quale rimase a sua volta ustionato. Il suo intervento era stato premiato con il riconoscimento dal presidente della Repubblica Sergio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

