Bob contro albero, morto bimbo di 4 anni in Valtellina: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente (Di martedì 7 gennaio 2020) Bob contro albero, morto bimbo di 4 anni in un incidente in Valtellina Un bimbo di 4 anni, Diego Lanfranchi, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 gennaio 2020, dopo un incidente con il suo bob avvenuto sabato scorso, quando il ragazzino si è schiantato contro un albero in Valtellina. Il bimbo si trovava in Val Viola con i genitori e il fratellino di due anni: la famiglia si era recata nella zona per divertirsi sulla neve. La tragedia è avvenuta in una zona al di fuori delle piste da sci, in un’area caratterizzata da boschi e baite di montagna. Il bimbo di 4 anni si trovava a bordo dello slittino insieme al fratellino più piccolo. Ma a un certo punto il bob, in discesa, ha preso troppa velocità e ha finito la sua corsa contro un albero. Per lo schianto, i due piccoli sono stati sbalzati sulla neve. Fin da subito, le condizioni del piccolo Diego erano sembrate critiche: il ... Leggi la notizia su tpi

Agenzia_Ansa : Bob contro albero, morto il bimbo di 4 anni. Incidente sabato in Valdidentro, dimesso il fratello più piccolo #ANSA - MediasetTgcom24 : Sondrio, si schianta con il bob contro un albero: muore bambino di 3 anni #Valdidentro - infoitinterno : Fratellini con il bob contro un alberto: morto bimbo di 4 anni -