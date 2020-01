BMW - Gli interni del futuro al Ces di Las Vegas (Di martedì 7 gennaio 2020) Il gruppo BMW svela la propria visione della mobilità futura al Ces di Las Vegas attraverso una serie di prototipi e di progetti. Oltre alla i3 Urban Suite già annunciata, sono state infatti presentate la concept BMW i Interaction Ease e la X7 ZeroG Lounger. Al centro di tutti i progetti ci sono la connettività e il 5G, che consente di gestire i grandi flussi di dati necessari per gestire le funzionalità connesse e i sistemi di guida autonoma di livello 3. Questa tecnologia debutterà nel 2021 sulla iNext e la BMW sarà uno dei primi costruttori a proporla, grazie alla collaborazione con Harman Samsung. Gli interni del futuro. La BMW i Interaction Ease è un prototipo basato essenzialmente sulla user experience e sui nuovi contenuti sviluppati per gli interni dei modelli autonomi del futuro: ne avremo un assaggio già sulla iNext, nel 2021. Nelle vetture dotate di un alto livello di ... Leggi la notizia su quattroruote

