Bitter Sweet | CAN YAMAN sarà ospite a C’è posta per te | ecco quando

C'è posta per te: CAN YAMAN, Ferit di "Bitter Sweet", ospite della trasmissione È da alcuni anni che le fiction di produzione turca trasmesse da Canale 5 stanno affascinando le telespettatrici italiane, grazie a storie che più romantiche non si può e soprattutto per via di bellissimi protagonisti maschili che entrano subito nei sogni delle fan. La prima serie per cui le ragazze italiane sono letteralmente andate in visibilio è stata Cherry Season, in onda qualche anno fa; poi l'estate scorsa il fenomeno si è ripetuto e ha assunto il nome di Bitter Sweet – ingredienti d'amore, una tenera storia che ci ha fatto compagnia nei mesi più caldi del 2019 e che ha consacrato colui che ha dato il volto a Ferit, il personaggio maschile più importante: l'attore Can YAMAN. Bitter Sweet: CAN YAMAN da Maria De Filippi sabato 11 gennaio

